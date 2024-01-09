3 средства, предотвращающие разводы на стеклах после чистки

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Часто хозяйки сталкиваются с актуальной проблемой — после мытья окон появляются разводы, даже при использовании специальных средств.

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Однако существует несколько действенных методов, которые помогут избавиться от этой неприятной ситуации раз и навсегда.

Такие "помощники", как

нашатырь,

уксус

или мыльный раствор,

доказали свою эффективность. Также полезен раствор из воды с добавлением жидкости для мытья посуды или кондиционера.

Для предотвращения появления разводов рекомендуется избегать мытья окон в солнечные дни и предпочитать пасмурную погоду для этой процедуры.

После мытья окна рекомендуется протереть их вафельным полотенцем для полного удаления влаги.