Он будет блестеть и искриться: как очистить унитаз

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Как неприятно, когда каждый уголок квартиры блестит чистотой после уборки, а вот унитаз портит общее впечатление своими желтыми пятнами на поверхности.

Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall is licensed under public domain

Это явление, скорее всего, знакомо многим, и, к сожалению, не всегда его легко устранить, даже с использованием специальных средств. Однако существуют народные методы, которые гарантированно приносят эффект, не требуя излишних усилий.

Уксус: Добавьте 1 столовую ложку пищевой соды в стакан уксуса. Раствор применяйте на пятна и оставьте на унитазе примерно на 10-12 часов, например, ночью. Затем тщательно промойте проточной водой. Повторяйте процесс до полного исчезновения желтых пятен.

Щавелевая кислота: Натрите унитаз щавелевой кислотой, оставьте на 45-60 минут, а затем смойте водой. В случае недостаточной эффективности можно смешать щавелевую кислоту с соляной в пропорции 1:1.

Перекись водорода и нашатырь: Смешайте перекись водорода и нашатырь в пропорции 5:1, добавьте немного воды, чтобы получилась кашицеобразная масса. Наносите на внутреннюю поверхность унитаза, трутесь, оставьте на 1,5-2 часа, затем промойте ершиком несколько раз.

Кока-кола: В случае свежих загрязнений, обильно смочите ткань кока-колой и протрите пятна. Оставьте на 1 час, затем несколько раз промойте водой. Альтернативно, вылейте три литра кока-колы прямо на пятна.

Эти методы обеспечат не только удаление желтых пятен, но и освежат унитаз, избавив его от неприятных запахов.