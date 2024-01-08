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Нагар и жир сойдут на раз:для очистки духовки нужны лишь копеечные средства

1:21
Недвижимость

Проблема нагара и жира в духовке знакома многим хозяйкам, особенно при активном приготовлении блюд. Эти неприятные отложения возникают из-за воздействия высоких температур на продукты, которые выделяют различные вещества, оседая на стенках духовки.

Нагар и жир сойдут на раз:для очистки духовки нужны лишь копеечные средства
Фото: flickr. com by cogdogblog is licensed under public domain

Хотя существуют специальные чистящие средства, они могут быть довольно дорогими. Однако есть простой и бюджетный способ очистки духовки с использованием подручных средств, которые доступны в большинстве домов.

Для этого вам понадобятся обычные моющее средство (40 г), сода (1/4 стакана), лимонная кислота (10 г), вода (1 л) и один лимон.

Сначала смешайте лимонную кислоту с содой и добавьте немного воды, чтобы получилась масса, напоминающая густую сметану. Нанесите эту смесь на стенки духовки и оставьте на 40 минут. Затем аккуратно протрите мочалкой с жесткой стороной и промойте чистой водой.

Далее разрежьте лимон на несколько долек, смешайте его с моющим средством и водой. Включите духовку на 100 градусов, поставьте внутрь эту смесь и дайте ей действовать в течение 40 минут.

После остывания духовки протрите ее внутреннюю часть мочалкой. Просто и эффективно!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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