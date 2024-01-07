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Квартира неряшливая: признаки, по которым гости делают выводы

1:37
Недвижимость

Неважно, насколько тщательно вы поддерживаете порядок в своем доме, часто бывает так, что квартира все равно сохраняет некоторый неряшливый вид.

Квартира неряшливая: признаки, по которым гости делают выводы
Фото: commons.wikimedia. org by Trougnouf is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Исследования показывают, что четыре предмета являются основными "виновниками" этой небрежности: гладильная доска, следы от чашек, кухонная утварь и некомплектные наборы.

Гладильная доска или сушилка для белья — оба эти предмета часто выходят из общей стилистики жилого пространства, поэтому важно правильно их размещать. Гладильную доску лучше убирать, а сушилку следует размещать так, чтобы она не привлекала внимание. Размещение ее в гостиной может сделать помещение менее аккуратным.

Следы от чашек на полированных поверхностях являются еще одним аспектом, который может придать квартире беспорядочный вид. Такие следы лучше тщательно убирать, поскольку они могут создавать впечатление невнимательности к деталям.

Кухонная утварь, оставленная на виду, также может создавать впечатление небрежности. Даже если это удобно для хозяйки, лучше, чтобы посуда находилась в закрытых шкафах, чтобы сохранить чистоту и порядок.

Некомплектные наборы, особенно в случае посуды и столовых приборов, могут выглядеть неряшливо. Важно следить за тем, чтобы все предметы в интерьере соответствовали единому стилю, включая столовую посуду, постельное белье и другие элементы. Это придаст дому завершенный и аккуратный вид, говоря гостям о внимании к деталям и стилю.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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