Засверкает белизной: как отчистить грязную старую ванну от налета и желтизны

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наслаждение временем в пенной ванной всегда приятно, но иногда внешний вид ванны может помешать наслаждению домашними спа-процедурами и расслаблению.

Фото: flickr. com by inkknife_2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ванны, покрытые желтым налетом и ржавчиной, не только не приглашают к отдыху, но вызывают неприятные визуальные ощущения. Особенно в случае старых чугунных ванн, которые могут быть покрыты желтизной, известковым налетом и ржавчиной настолько плотно, что кажется, что очистить их просто невозможно.

Для тщательной очистки таких ванн от накипи и ржавчины обычные методы, такие как лимонная кислота, сода или уксус, оказываются бесполезными. В данном случае потребуется более мощный арсенал средств, такой как отбеливатель и хлор.

Процесс начинается с нагрева ванны горячей водой, после чего вода сливается, и поверхность ванны протирается до полного высыхания. Затем на поверхность ванны наносится отбеливатель или жидкий хлор, среди которых отлично справляется даже самый доступный отбеливатель "Белизна". С использованием мягкой щетки ванну тщательно чистят и оставляют на 15 минут. После этого средство смывается теплой водой.

Для удаления ржавчины можно воспользоваться раствором из перекиси водорода и нашатырного спирта в концентрации 2:1. Важно помнить, что необходимо использовать только одно средство, так как их смешивание может вызвать химическую реакцию и представлять опасность для здоровья.