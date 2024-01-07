Засверкает белизной: как отчистить грязную старую ванну от налета и желтизны

Наслаждение временем в пенной ванной всегда приятно, но иногда внешний вид ванны может помешать наслаждению домашними спа-процедурами и расслаблению.
Ванны, покрытые желтым налетом и ржавчиной, не только не приглашают к отдыху, но вызывают неприятные визуальные ощущения. Особенно в случае старых чугунных ванн, которые могут быть покрыты желтизной, известковым налетом и ржавчиной настолько плотно, что кажется, что очистить их просто невозможно.
Для тщательной очистки таких ванн от накипи и ржавчины обычные методы, такие как лимонная кислота, сода или уксус, оказываются бесполезными. В данном случае потребуется более мощный арсенал средств, такой как отбеливатель и хлор.
Процесс начинается с нагрева ванны горячей водой, после чего вода сливается, и поверхность ванны протирается до полного высыхания. Затем на поверхность ванны наносится отбеливатель или жидкий хлор, среди которых отлично справляется даже самый доступный отбеливатель "Белизна". С использованием мягкой щетки ванну тщательно чистят и оставляют на 15 минут. После этого средство смывается теплой водой.
Для удаления ржавчины можно воспользоваться раствором из перекиси водорода и нашатырного спирта в концентрации 2:1. Важно помнить, что необходимо использовать только одно средство, так как их смешивание может вызвать химическую реакцию и представлять опасность для здоровья.
Для смородины полезны азотнокислый калий, зола, суперфосфат.