Избавляемся от пятен на белых вещах: это знали наши бабушки из советской книги по домоводству

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Восстановить белизну и свежесть белых любимых вещей совершенно возможно, освоив один проверенный метод, который был широко распространен в советское время и, к несчастью, сегодня почти забыт.

Этот метод позволяет быстро избавиться от грязи, устранить бактерии с одежды и полностью освежить белье.

В прошлом этим методом отбеливали махровые полотенца, халаты, простыни, майки и рубашки. Все необходимые ингредиенты для приготовления раствора можно легко найти в каждом доме.

Ингредиенты:

Теплая вода – 7-8 литров;

Марганцовка – 5-6 капель;

Лимонная кислота – 50 граммов.

Приготовьте раствор до того момента, когда он станет нежно-розового цвета, избегая избытка марганцовки. Погрузите в него еще не стиранные вещи с пятнами и оставьте на 1-1,5 часа.

Не пугайтесь, если за это время раствор изменит свой цвет с розового на прозрачный. Белые вещи могут приобрести оттенок и выглядеть желтоватыми, но это нормально.

Через 1 час добавьте в воду лимонную кислоту и хорошо перемешайте. Позвольте белью пробыть в растворе всю ночь. После этого останется только постирать вещи в стиральной машине. После стирки они будут выглядеть словно только что купленные.