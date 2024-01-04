В стремлении достичь идеальной чистоты в ванной комнате люди часто прибегают к использованию различных бытовых химических средств, но результаты могут быть переменными.
Однако опытные и хитрые хозяйки знают о дешевом и эффективном способе очистки ванны от известкового налета.
Для этой задачи потребуется абразивная бумага с зернистостью 100 или 120. Прежде чем начать очистку, рекомендуется включить воду. В данном методе нет необходимости использовать химические средства.
Необходимо тщательно протереть участки с известковым налетом абразивной бумагой. Не стоит беспокоиться о возможных серьезных повреждениях, так как эмаль ванной достаточно прочная. Если ванна заводская, до металла или чугуна дотереть шкуркой невозможно.
После очистки поверхности можно придать идеальную гладкость, используя другую абразивную бумагу с зернистостью от 400 до 1000.
Этот вид абразива поможет устранить мелкие шероховатости, и грязь не будет скапливаться в мельчайших царапинах, которые могут появиться при использовании более крупного абразива.
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