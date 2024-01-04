Кухонные принадлежности из дерева считаются одними из наиболее экологичных и приятных для использования в приготовлении пищи.
Дерево не взаимодействует с готовящейся пищей химически, что делает блюда более полезными.
Тем не менее, существует определенная сложность, которая может вызывать беспокойство: даже при регулярной и качественной мойке трудно достичь должной степени чистоты.
Если в принадлежностях накапливается грязь и остатки пищи, то лопатки могут стать потенциально опасными для здоровья.
Как их правильно очистить:
Конечно, после каждого использования принадлежности из дерева рекомендуется обрабатывать моющим средством, тщательно смывать и дать им высохнуть.
Однако раз в неделю следует подходить к вопросу мойки более внимательно.
Для этого возьмите достаточно большую кастрюлю, чтобы вместить необходимые предметы. Вам не обязательно погружать всю лопатку или ложку в кипяток - достаточно обработать кипятком только "рабочую" часть.
Добавьте в кипяток пару ложек лимонки.
Принадлежности для кухни должны кипятиться приблизительно 15 минут, после чего их следует тщательно промыть и протереть.
Вас удивит, насколько вода станет грязной, и ваши лопатки приобретут вид, словно они совсем новые.
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