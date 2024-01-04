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Кухонная утварь из дерева: как содержать чистой

1:23
Недвижимость

Кухонные принадлежности из дерева считаются одними из наиболее экологичных и приятных для использования в приготовлении пищи.

Кухонная утварь из дерева: как содержать чистой
Фото: Own work by David Adam Kess is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Дерево не взаимодействует с готовящейся пищей химически, что делает блюда более полезными.

Тем не менее, существует определенная сложность, которая может вызывать беспокойство: даже при регулярной и качественной мойке трудно достичь должной степени чистоты.

Если в принадлежностях накапливается грязь и остатки пищи, то лопатки могут стать потенциально опасными для здоровья.

Как их правильно очистить:

Конечно, после каждого использования принадлежности из дерева рекомендуется обрабатывать моющим средством, тщательно смывать и дать им высохнуть.

Однако раз в неделю следует подходить к вопросу мойки более внимательно.

Для этого возьмите достаточно большую кастрюлю, чтобы вместить необходимые предметы. Вам не обязательно погружать всю лопатку или ложку в кипяток - достаточно обработать кипятком только "рабочую" часть.

Добавьте в кипяток пару ложек лимонки.

Принадлежности для кухни должны кипятиться приблизительно 15 минут, после чего их следует тщательно промыть и протереть.

Вас удивит, насколько вода станет грязной, и ваши лопатки приобретут вид, словно они совсем новые.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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