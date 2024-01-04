Из-за водного налёта и камня вода разрызгивается из крана: как устранить эту неприятность

Выявлен доступный и быстрый метод для очистки аэратора крана, который, благодаря засорению, приводит к разбрызгиванию воды в разные направления.
Основной причиной засорения аэратора является наличие жесткой воды, в которой растворены значительные количества твердых минералов, в частности, солей кальция и магния.
Очистить аэратор от налета и водного камня можно всего за 5 минут, и для этого не нужно приобретать дорогостоящие химические средства.
Процесс начинается с откручивания аэратора, что можно сделать вручную, хотя в некоторых случаях потребуется разводной ключ.
Далее, в емкость помещается аэратор с сеткой вверх, а сверху насыпается две чайные ложки лимонной кислоты. К этому добавляется кипяток, и вода активно перемешивается для быстрого растворения кислоты и запуска процесса очистки.
В результате водный камень начнет отслаиваться, и через пять минут аэратор полностью очистится. При необходимости можно воспользоваться небольшим ножом, чтобы устранить мелкие остатки засора.
После проведенной процедуры аэратор продолжит свою функцию, обеспечивая экономию воды и насыщение ее кислородом.
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