Чем посыпать обледенелые садовые дорожки, чтобы не упасть

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой садоводам приходится сталкиваться с проблемой обледеневших дорожек, и часто для их посыпки используют песок и соль. Однако не всегда они задумываются о том, что эти средства, спасающие от скользкости, могут нанести вред растениям и оказать негативное воздействие на будущий урожай.

Фото: NPGallery by NPS/Jim Peaco is licensed under public domain

Использование песка может вызвать лишь неудобства, такие как его прилипание к обуви и перенос грязи в дом. Однако хлорид натрия, содержащийся в соли, может стать настоящим врагом для растительности.

Под влиянием соли, попадающей в грунт, почва утрамбовывается, что блокирует доступ полезных микроэлементов, необходимых растениям, таких как кальций, магний и железо. Весной растениям может не хватить влаги из почвы, что приведет к их чахлости. Кроме того, почва может превратиться в сильнощелочную, что негативно скажется на росте растений.

Чтобы избежать этих негативных последствий, для посыпки дорожек от льда садоводам рекомендуется использовать мраморную крошку. Этот материал давно используется на Западе, и хотя он несколько дороже, чем песок и соль, его безопасность для почвы, растений и самих дачников делает его привлекательным вариантом. После зимы мраморную крошку можно собрать и использовать повторно.

Другим бюджетным вариантом является использование мочевины, которую дачники применяют как удобрение для плодовых деревьев. Посыпав ею обледенелую дорожку, лед превратится в жидкость. Единственный минус - мочевина может быть неэффективной при сильных морозах. В целом же это безопасное средство, подобно мраморной крошке.