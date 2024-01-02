Каждая хозяйка стремится поддерживать белизну подоконника и оконных рам, но со временем она может уступить место неприглядной желтизне, характерной для пластиковых материалов под воздействием солнечного света.
Однако существует хитрость, которая помогает сохранить белоснежность окон на долгое время.
Используйте уксус: Эффективность в восстановлении первоначального цвета подоконника продемонстрирована уксусом. Необходимо смешать уксус с обычной водой в равных пропорциях. Протирку подоконника и рам следует проводить фибровой или губчатой тряпкой, пропитанной подготовленной смесью.
Воспользуйтесь белизной: Еще одним вариантом является возвращение белого цвета с использованием белизны. Однако следует учесть, что это средство может оставить резкий запах.
Избегайте спиртосодержащих средств: Не рекомендуется использовать средства на основе спирта, поскольку это соединение медленно растворяет пластик, приводя к потере блеска материала. Однако в случае чрезмерной загрязненности окна спиртосодержащая жидкость может быть полезной.
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