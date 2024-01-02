Как поддерживать белизну подоконника и оконных рам

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка стремится поддерживать белизну подоконника и оконных рам, но со временем она может уступить место неприглядной желтизне, характерной для пластиковых материалов под воздействием солнечного света.

Фото: Unsplash by Amanda Mocci is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако существует хитрость, которая помогает сохранить белоснежность окон на долгое время.

Используйте уксус: Эффективность в восстановлении первоначального цвета подоконника продемонстрирована уксусом. Необходимо смешать уксус с обычной водой в равных пропорциях. Протирку подоконника и рам следует проводить фибровой или губчатой тряпкой, пропитанной подготовленной смесью.

Воспользуйтесь белизной: Еще одним вариантом является возвращение белого цвета с использованием белизны. Однако следует учесть, что это средство может оставить резкий запах.

Избегайте спиртосодержащих средств: Не рекомендуется использовать средства на основе спирта, поскольку это соединение медленно растворяет пластик, приводя к потере блеска материала. Однако в случае чрезмерной загрязненности окна спиртосодержащая жидкость может быть полезной.