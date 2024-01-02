Скоростная уборка: как организовать ее в квартире

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда возникают ситуации, когда требуется навести порядок в квартире в кратчайшие сроки, особенно перед приходом гостей или любимого человека. Многие хозяйки утверждают, что добиться чистоты за несколько минут практически невозможно.

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Тем не менее, соблюдение всего лишь четырех рекомендаций позволяет сделать квартиру более чистой и уютной менее чем за пять минут.

Вернуть все вещи на места: Ощущение беспорядка часто возникает из-за разбросанных вещей, в особенности одежды. Предметы гардероба следует аккуратно сложить и разложить по шкафам. Также важно убрать другие предметы, такие как посуда и канцелярские принадлежности.

Убирать вещи по цветам: Странно, но ощущение беспорядка может возникнуть из-за вещей определенного цвета. Рекомендуется спрятать зеленые предметы в первую очередь, а затем — синие.

Убрать мелкий мусор: Пыль и волосы могут создавать впечатление загрязнения. Используя тряпочку и ролик для чистки одежды, можно быстро избавиться от такого мелкого мусора.

Убрать шерсть: При наличии домашних животных необходимо провести отдельный этап уборки, так как шерсть может скопиться в доме. Для сбора шерсти эффективно использовать влажные резиновые перчатки.