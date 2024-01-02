Иногда возникают ситуации, когда требуется навести порядок в квартире в кратчайшие сроки, особенно перед приходом гостей или любимого человека. Многие хозяйки утверждают, что добиться чистоты за несколько минут практически невозможно.
Тем не менее, соблюдение всего лишь четырех рекомендаций позволяет сделать квартиру более чистой и уютной менее чем за пять минут.
Вернуть все вещи на места: Ощущение беспорядка часто возникает из-за разбросанных вещей, в особенности одежды. Предметы гардероба следует аккуратно сложить и разложить по шкафам. Также важно убрать другие предметы, такие как посуда и канцелярские принадлежности.
Убирать вещи по цветам: Странно, но ощущение беспорядка может возникнуть из-за вещей определенного цвета. Рекомендуется спрятать зеленые предметы в первую очередь, а затем — синие.
Убрать мелкий мусор: Пыль и волосы могут создавать впечатление загрязнения. Используя тряпочку и ролик для чистки одежды, можно быстро избавиться от такого мелкого мусора.
Убрать шерсть: При наличии домашних животных необходимо провести отдельный этап уборки, так как шерсть может скопиться в доме. Для сбора шерсти эффективно использовать влажные резиновые перчатки.
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