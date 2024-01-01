Ламинат будет блестеть от этих средств

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

После уборки каждая хозяйка, несомненно, сталкивалась с проблемой разводов и пыли на ламинате, что зачастую приводило к необходимости повторной мойки полов, уделяя вдвое больше сил и времени.

Фото: flickr. com by Lee Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Опытные хозяйки выработали метод уборки, который позволяет справляться с задачей гораздо быстрее, минимизируя лишнюю работу.

Как придать ламинату блеск:

Начните с вытирания пыльных плинтусов сухой тряпкой из микрофибры. Затем проведите пропылесосивание пола, чтобы избежать появления разводов и следов от мелкого мусора после мытья. В подготовленной емкости смешайте воду, спирт и пищевой белый уксус, затем налейте полученный раствор в бутылку с распылителем. Наносите раствор на небольшие участки пола и вытирайте жидкость с использованием швабры. Продолжите мыть пол классическим методом, но избегайте наступания на мокрые участки.

Результат приятно удивит и подтвердит, что самодельные средства могут быть не только эффективными, но и превосходить химические аналоги.