Дом не должен быть свалкой: 7 обязательных рекомендаций

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В стремлении поддерживать порядок в доме, многие часто забывают о важных запретах и рекомендациях.

Фото: Own work by michelle ronan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Поэтому важно узнать о семи вещах, которые следует избегать в своем доме, чтобы избежать возможного вреда для помещения и здоровья.

1. Избегайте размещения зеркала напротив входной двери

Считается, что зеркало напротив входной двери препятствует притоку положительной энергии в помещение. Также, если зеркало направлено на дверь в спальне, считается, что это может негативно сказаться на отношениях, приводя к конфликтам.

2. Ремонтируйте или избавляйтесь от сломанных вещей

Важно поддерживать в порядке все вещи в доме. Если предмет сломан и не поддается восстановлению, то лучше избавиться от него. Накопление неработающих вещей ведет к беспорядку и создает "хлам".

3. Поддерживайте полы ровными

Разные уровни полов могут нарушать циркуляцию положительной энергии в помещении и создавать дополнительный дискомфорт. Это также увеличивает риск затопления при прорыве труб.

4. Устраните острые углы

Острые углы в доме могут причинить травмы, особенно детям. Избавьтесь от них или закруглите для безопасности.

5. Поддерживайте чистоту в ванной комнате и туалете

Регулярная уборка в ванной комнате и туалете с использованием эффективных средств помогает избежать размножения бактерий и поддерживает чистоту.

6. Выбрасывайте мусор своевременно

Нельзя оставлять мусор в доме на долгий срок, так как это приводит к размножению микробов и появлению неприятных запахов.

7. Избавьтесь от старых и неиспользуемых вещей

Сохранение старых и бесполезных вещей может мешать появлению новых и создавать беспорядок в доме. Освободите пространство, избавившись от ненужных предметов.

Уважение к этим запретам поможет создать гармоничное и уютное пространство в вашем доме.