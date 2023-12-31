Отмываем линолеум от штукатурки и краски после ремонта

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Линолеум является весьма популярным напольным покрытием, применяемым во многих домах. Это покрытие обладает множеством преимуществ: оно легко в уходе, долговечно, эстетично и доступно по стоимости. Однако при ремонте, особенно при наличии линолеума на полу, часто возникает проблема скопившихся на нем мусора, пятен и разводов.

Фото: Unsplash by Breather is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как же правильно очистить линолеум, сохраняя его внешний вид и качества?

Как избавиться от цементной смеси на линолеуме

Несмотря на простоту ухода за линолеумом, он может накапливать пыль от цементной смеси, создавая трудности при мойке. При малых загрязнениях достаточно использовать теплую воду с добавлением немного мыла и соли. Это поможет смыть крупные частицы и облегчит последующую очистку.

Если на линолеуме появились упорные разводы, можно воспользоваться марганцовкой. Тем не менее, следует быть осторожным, так как она может оставить следы на покрытии.

При серьезных загрязнениях целесообразно применять более радикальные методы, такие как использование керосина или бензина. Эти вещества эффективно справляются с пятнами, но следует помнить о возможных запахах и о том, что их не следует использовать в чистом виде, чтобы не повредить линолеум.

Чтобы восстановить блеск покрытия после очистки, можно воспользоваться льняным маслом или олифой. Этот этап следует проводить только после полной очистки.

Как избавиться от следов краски

Попадание краски на линолеум может вызвать панику, так как ее убрать довольно сложно и есть риск повреждения покрытия. Существует несколько универсальных средств:

Растительное масло: Используйте растительное масло для размягчения краски, что облегчит ее удаление. Этот метод особенно эффективен, если краска еще не успела высохнуть.

Растворитель: В случае засохшей краски, растворитель, такой как уайт-спирит, может быть наилучшим вариантом. Однако необходимо предварительно проверить влияние растворителя на линолеум в незаметном месте, чтобы избежать повреждений.

Грубая сила: В случае неудачи с более щадящими средствами, можно применить более грубые методы, но следует помнить о возможных повреждениях.

Важно подчеркнуть, что в любом случае выбор метода очистки должен быть осторожным и предварительно протестирован на небольшом участке, чтобы избежать негативных последствий.