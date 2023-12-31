У керамической плитки загрязнились швы? Рассказываем, как эффективно их очистить

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Керамическая плитка, широко применяемая в ванных комнатах и на кухнях, со временем подвергается загрязнению швов. Этот естественный процесс объясняется тем, что в швах скапливается пыль, остатки моющих средств и другие материалы.

Фото: Own work by Gryffindor is licensed under public domain

Загрязнения, как правило, образуются постепенно, что усложняет борьбу с ними. Тем не менее, существует универсальный метод, который эффективно очистит кафельные швы.

Необходимые материалы:

Для проведения процесса очистки швов потребуются следующие материалы:

Губка или щетка;

Пароочиститель;

Водостойкий фломастер;

Мелкозернистая наждачная бумага (доступна в строительных магазинах);

Водоэмульсионная краска;

Очищающие средства (специализированные или универсальные).

Важно заметить! Некоторые из этих материалов могут быть избыточны в зависимости от степени загрязнения плитки.

Порядок работы:

Нанесите небольшое количество очищающего средства на швы. Экспериментируйте с обычными моющими средствами; при отсутствии результата используйте специализированные. Подождите 10 минут и вытрите швы сухой тряпкой. Дополнительно обработайте швы средствами, содержащими хлор, для борьбы с грибком. Используйте водоотталкивающий фломастер для борьбы с грибком. Проведите процедуру повторно, если необходимо.

Если предыдущие методы не дали результатов, закрасьте швы водоэмульсионной краской. Этот метод пригоден для скрытия загрязнений.

Пароочиститель является эффективным средством для быстрой очистки швов от грибка и загрязнений. Учтите, что его наличие не у всех, и необходима высокая мощность.

В случае крайней необходимости, используйте мелкозернистую наждачную бумагу для удаления верхнего слоя загрязнений. Будьте осторожны, чтобы не повредить плитку.