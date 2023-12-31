Как легко устранить с зеркал царапины и микротрещины

2:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Зеркало, являющееся неотъемлемым элементом в любом доме, служит множеству функций. Оно не только предоставляет людям возможность взглянуть на себя, но также прекрасно вписывается в декор небольших помещений. Однако, со временем, на поверхности зеркал появляются царапины, микротрещины и небольшие сколы.

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Вместо того чтобы впадать в панику и рассматривать покупку нового зеркала как единственное решение, существует несколько методов, которые позволяют избавиться от царапин своими силами.

Важная информация:

Зеркало представляет собой прочный литой материал с отражающим эффектом. Несмотря на свою прочность, из-за особенностей структуры оно может быть хрупким. Поэтому появление царапин на зеркале считается нормальным. Сегодня существует множество методов и специальных средств, доступных в магазинах.

С чего начать:

Перед тем как приступить к восстановлению, необходимо тщательно подготовить зеркало. Это включает в себя его снятие и размещение на ровной поверхности. Работать с зеркалом, находящимся на стене или в неустойчивом положении, может быть рискованным, учитывая хрупкость материала.

Первый метод:

Самым простым способом является использование средства для мытья стекол.

Для удаления царапин следует:

Воспользоваться качественным средством для мытья стекол.

Нанести его на поверхность царапины и аккуратно вытереть.

После очищения, если поверхность сухая, использовать силиконовый герметик, равномерно распределить его в царапине с помощью зубочистки.

Дождаться полного высыхания смеси.

Удалить излишки силиконового герметика острым ножом.

Необходимо аккуратно и равномерно наносить герметик, убедившись, что он полностью покрывает поврежденную область.

Второй метод:

Для второго метода потребуется паста Гои, доступная в многих магазинах.

Процесс восстановления:

Раскрошить пасту Гои в порошок. Набрать небольшое количество порошка ватной палочкой. Нанести на поврежденное место, создавая толстый слой. Тщательно полировать участок в течение 10-15 минут с использованием косметической ваты.

Важно помнить, что паста Гои является универсальным средством и может быть не найдена во всех магазинах. Однако она часто продаётся в автомобильных магазинах.