Цена за квадратный метр жилья в Челябинской области составляет 80 467 рублей

В начале 2024 года минтариф региона опубликовал информацию о средней стоимости квадратного метра жилья в Челябинской области, которая составляет 80 467 рублей. Этот показатель служит основой для расчета размеров социальных выплат и субсидий на приобретение или строительство жилья, финансируемых из областного бюджета. Различные категории граждан, включая детей-сирот, лиц, переселяемых из аварийного жилья, и другие социальные группы, получают соответствующие выплаты. Значение данного показателя пересчитывается четыре раза в год.
Для определения средней стоимости использовались данные Росстата о ценах на квадратный метр на первичном и вторичном рынках жилья за предыдущий квартал. Важно отметить, что информация с сайтов объявлений о продаже недвижимости не участвовала в процессе расчетов, сообщает kursdela.biz.
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