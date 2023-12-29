Цена за квадратный метр жилья в Челябинской области составляет 80 467 рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В начале 2024 года минтариф региона опубликовал информацию о средней стоимости квадратного метра жилья в Челябинской области, которая составляет 80 467 рублей. Этот показатель служит основой для расчета размеров социальных выплат и субсидий на приобретение или строительство жилья, финансируемых из областного бюджета. Различные категории граждан, включая детей-сирот, лиц, переселяемых из аварийного жилья, и другие социальные группы, получают соответствующие выплаты. Значение данного показателя пересчитывается четыре раза в год.

Фото: commons.wikimedia. org by Алексей Белобородов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для определения средней стоимости использовались данные Росстата о ценах на квадратный метр на первичном и вторичном рынках жилья за предыдущий квартал. Важно отметить, что информация с сайтов объявлений о продаже недвижимости не участвовала в процессе расчетов, сообщает kursdela.biz.



