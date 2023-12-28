Гендиректор риэлтерской компании "Полезные люди" Юрий Паршиков поделился советами по аренде жилья на новогодние праздники, подчеркивая важность экономии.
Он рекомендует обращаться к профессиональным агентствам недвижимости с хорошей репутацией, избегая доверия первому попавшемуся предложению. Паршиков предупреждает о возможности мошенничества и призывает изучить отзывы и раздел "О компании".
Эксперт советует избегать центральных районов города из-за высоких цен и обращать внимание на тихие спальные районы, где жилье обычно доступнее. Паршиков предлагает рассмотреть варианты в пригородах с развитой инфраструктурой, подчеркивая, что это позволит сэкономить, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Он также указал на важность внимательного изучения договора перед оплатой и предостерег от скрытых условий. Паршиков советует требовать фото или видео квартиры, отказываться от ненужных услуг и оплачивать только необходимые.
В целом, он подчеркивает, что основное внимание следует уделить профессионализму и добросовестности агентства, чтобы избежать неприятных ситуаций и гарантировать комфортный отдых.
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