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Кухня должна помогать хозяйке, а не мешать ей своими нагромождениями

Недвижимость

Кухню часто считают сердцем дома, поэтому важно, чтобы она была не только функциональной, но и приятной внешне.

Кухня должна помогать хозяйке, а не мешать ей своими нагромождениями
Фото: U.S. National Archives and Records Administration by Villalobos, Horacio, Photographer is licensed under Public domain

Однако многие, будучи увлечены старыми привычками или не задумываясь, могут создавать лишние трудности в своей жизни.

Полезные рекомендации для удобной и красивой кухни:

Бытовая техника: Мелкая бытовая техника, такая как комбайны, тостеры и блендеры, не обязательно должна постоянно занимать место на столешнице, особенно если оно ограничено.

Некоторые предметы, такие как вафельница, весы и йогуртницы, могут не использоваться месяцами, поэтому их лучше хранить в другом месте.

Рейлинги: Отличное решение для организации пространства. Все, что раньше занимало место на полках, теперь можно разместить на стене.

Важно правильно выбрать высоту, чтобы висячие предметы не мешали тем, что находится на столешнице.

Рабочий треугольник: Рабочий треугольник, включающий в себя плиту, раковину и место подготовки ингредиентов, имеет свои стандарты.

Чем короче стороны треугольника, тем лучше, но расстояние между плитой и раковиной должно быть не менее 40 см для удобства приготовления.

Освещение: Обеспечьте достаточное освещение в углах, возле раковины и плиты. Одного потолочного светильника в кухне может быть недостаточно.

Декор: Избегайте избытка витиеватого декора и мелких украшений, которые могут засорять пространство и создавать дополнительные трудности при уборке. Оптимальный подход — сохранить простоту и практичность.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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