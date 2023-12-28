Деревенский стиль городской квартиры

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиль, вдохновленный деревенской эстетикой, находит своих поклонников среди горожан, стремящихся к уюту и скромности в интерьере.

Фото: Unsplash by Деревенский стиль городской квартиры is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рассмотрим ключевые особенности, направления и принципы данного стиля.

Основные характеристики деревенского стиля городской квартиры:

Натуральные материалы: Особое внимание уделяется использованию натуральных материалов, таких как дерево, камень, металл и натуральный текстиль.

Декор: В интерьере преобладают коврики, изделия из натурального или искусственного меха, а полы обязательно деревянные.

Цветовая гамма: Цветовая палитра близка к натуральным оттенкам, не выделяется излишним разнообразием и должна гармонировать как с самим интерьером, так и с окружающим природным пространством — лесом, сквером, парком, озером или рекой.

Освещение: Светильники деревенского стиля предпочтительно выбирать простые, но это не означает, что стоит ограничиваться дешевыми пластмассовыми вариантами.

Современные тренды: Несмотря на традиционность, деревенский стиль может и должен сочетаться с современностью, особенно в части бытовой техники. При выборе техники важно учитывать цветовую гамму, чтобы она гармонировала с общим стилем интерьера.