Ошибки расстановки мебели в узкой комнате

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При строительстве собственного дома есть возможность учесть планировку и избежать неудобств. В отличие от этого, в типовой многоэтажной квартире приходится приспосабливаться ко многим ограничениям, включая узкие комнаты, похожие на тоннели.

Фото: Unsplash by Jarosław Ceborski jarson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, благодаря удачной планировке, можно решить проблемы, связанные с неудобствами такого формата.

При расстановке мебели в узкой комнате следует избегать стандартных ошибок, например, размещение мебели вдоль стен. Такой подход, характерный для советских хрущевок, создавал стереотипные интерьеры, где стенка, диван и кресла формировали единую линию.

Вместо этого целесообразно "разбить" узкую комнату на несколько зон, например, организовать библиотеку или рабочее место в одной части, а столовую или зону отдыха в другой.

Расстановка мебели вдоль стен или вдоль периметра может сделать комнату еще более ограниченной. Более эффективным приемом будет размещение мебели от центра комнаты, где в центре можно создать уютную зону отдыха, а в углах разместить рабочее место или крупные предметы мебели.

Симметричное распределение мебели, особенно в узких комнатах, следует избегать. Диван или кресла, расположенные по диагонали или перпендикулярно, могут придать интерьеру разнообразие.

Иными словами, задача в том, чтобы визуально преобразить узкую прямоугольную комнату в более квадратную форму, и описанные подходы представляются наиболее удачными.