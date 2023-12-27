Правильная организация квартиры: минимализм и функциональность

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Умная бытовая техника в настоящее время ограничивается лишь уборкой пыли и мусора в квартире без участия человека. Возможности автоматизированных устройств в предметах хозяйственного обихода ограничиваются, и они не способны поддерживать порядок без прямого вмешательства человека.

Фото: flickr. com by Yuya Tamai is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В свою очередь, часто человеку бывает недостаточно времени и энергии для регулярного убора. В таких ситуациях ключевым моментом становится грамотная организация интерьера.

Один из стилей интерьера, требующий минимального вмешательства в уборку, — это минимализм. Принцип минимализма заключается в отказе от вещей, не приносящих практической пользы. Для решения этой задачи полезно ответить на два вопроса: какие предметы используются активно и какие требуются редко, но при этом необходимы? Отказавшись от излишеств, можно сделать пространство более удобным.

Другим ключевым моментом является функциональность помещения. Пространство должно быть организовано так, чтобы иметь зоны для приема пищи, работы, сна и отдыха. Привычка разделять пространство согласно его функциональному назначению помогает избежать беспорядка и хаоса в распределении вещей.

Не менее важным является использование систем хранения. Эффективное размещение вещей включает в себя отправление грязной посуды в посудомойку, одежды в шкаф, а не на спинку дивана и так далее. Проблема разбросанных вещей может быть решена с использованием модульных систем хранения, контейнеров или корзин на стеллажах и полках.