Постепенный ремонт: как обновить квартиру

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы собираетесь провести ремонтные работы своими руками (при условии, что не требуется профессиональное вмешательство), вы можете обновить интерьер, избежав излишних расходов.

Фото: flickr. com by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Совет по поэтапному обновлению

Не старайтесь заменить все сразу. Часто, начиная ремонт, появляется искушение полностью обновить каждую вещь в помещении. Однако важно приостановиться и внимательно оценить текущую обстановку. Некоторые элементы интерьера могут прослужить еще много лет, например, перекрашенный шкаф или диван, на который можно надеть новый чехол.

Пополнение бюджета продажей вещей

Для дополнительных финансов можно продать лишние вещи, такие как бытовая техника, мебель, книги или коллекционные предметы. Некоторые предметы, например, ванну или плиту, можно сдать на переработку металла, что поможет не только освежить интерьер, но и пополнить кошелек.

Рассмотрение б/у вариантов

Размышлите о возможности покупки б/у вещей, которые уже были в использовании. Если не хочется прибегать к б/у вариантам, рассмотрите альтернативы — аналоги с более доступной ценой, исключая плату за бренд. Это может быть бюджетной заменой для большинства предметов.