Молодежи до 25-ти лет отказывают в аренде жилья на Новый год

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лица младше 25 лет могут столкнуться с отказом в аренде жилья на период новогодних праздников. Эти исключения из общих правил аренды были рассмотрены Еленой Земцовой, владелицей агентства недвижимости Delta estate, в интервью телеканалу "Мир24".

Фото: flickr. com by Carlos Adampol Galindo from DF, México is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Помимо возрастных ограничений, арендодателей могут не удовлетворить запросы больших компаний, готовящихся к новогодним торжествам. Эксперт по недвижимости пояснила, что беспокойство владельца недвижимости может повлиять на сумму депозита, предназначенного для возможного возмещения ущерба.

Специалисты также выделяют другие аспекты, которые могут усложнить процесс аренды жилья в преддверии новогодних праздников, такие как дополнительная ответственность за имущество и отсутствие ряда удобств, доступных в гостиницах, вроде обслуживающего персонала, бассейнов, ресторанов и фитнес-залов.

Цены на аренду жилья в новогоднюю ночь поднимаются до уровня 5-7 тысяч рублей в сутки, что на 40-60% выше, чем в обычные дни, подчеркнул Максим Ильгов, директор по развитию финансово-технологической компании. В мегаполисах арендные ставки в преддверии праздников могут возрасти даже до 70%. Средняя цена на аренду загородного дома площадью до 500 квадратных метров, находящегося в пределах 10 километров от МКАД, составит 80-100 тысяч рублей в сутки, добавила Земцова.