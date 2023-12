Your browser does not support the audio element.

Лица младше 25 лет могут столкнуться с отказом в аренде жилья на период новогодних праздников. Эти исключения из общих правил аренды были рассмотрены Еленой Земцовой, владелицей агентства недвижимости Delta estate, в интервью телеканалу "Мир24".

Фото: flickr. com by Carlos Adampol Galindo from DF, México is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license