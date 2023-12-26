Способы сделать маленькую кухню визуально просторной

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Один из популярных методов увеличения полезного пространства на кухне — это объединение ее с гостиной.

Фото: mykaleidoscope. ru

Индивидуальный гарнитур

Избегайте стандартных решений и не стесняйтесь заказать мебель по индивидуальным параметрам. Широко применяемым вариантом является использование шкафа, занимающего всю стену или верхний ярус до потолка.

Эти решения не только освобождают от проблемы уборки липкого налета, но и значительно увеличивают пространство для хранения.

Второй совет: Встроенная техника

Встроенная техника позволяет рассматривать кухню и технику как единое целое. При этом

холодильник,

посудомойка,

варочная панель

и духовой шкаф

могут стать гармоничным ансамблем, визуально увеличивая свободное пространство.

Третий совет: Игра цветом

Используйте цветовые решения, чтобы "раздвинуть" стены и "поднять" потолок без необходимости в перепланировке. Рекомендуется подобрать цвет кухонной мебели так, чтобы он соответствовал оттенку стен или сделать их в едином цвете.

Этот прием создает визуальное единство, делая кухню более просторной и увеличивая визуальное восприятие ее размеров.