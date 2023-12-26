Когда речь заходит о ремонте в ванной комнате, обычно в уме мелькают кафельные плитки, краска и более бюджетные пластиковые материалы.
Однако многие новоселы избегают использования обоев, будто бы из страха нарушить стандарты или из привычки.
Возможность использования обоев в ванной
Если обои можно использовать в рабочей зоне на кухне, то почему бы их не попробовать в ванной комнате? Современные производители предоставляют широкие возможности для использования водостойких обоев в данном помещении.
Подходящие области применения
Поклейка обоев в ванной может придать интерьеру уникальность, создать уютную атмосферу и даже сэкономить на ремонте. Однако, важно учесть, что зоны у раковины, в душевой или у ванны лучше декорировать плиткой, чтобы избежать негативных воздействий влаги и мыльной пены.
Потолок и классические материалы
Что касается потолка, здесь предпочтительнее использовать классические материалы, такие как краска или натяжной потолок.
Недостатки использования обоев в ванной
Несмотря на экономию средств, у этого варианта есть свои недостатки.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.