Оклеивать ванную комнату обоями можно, и даже нужно

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Когда речь заходит о ремонте в ванной комнате, обычно в уме мелькают кафельные плитки, краска и более бюджетные пластиковые материалы.

Фото: goodfon. com

Однако многие новоселы избегают использования обоев, будто бы из страха нарушить стандарты или из привычки.

Возможность использования обоев в ванной

Если обои можно использовать в рабочей зоне на кухне, то почему бы их не попробовать в ванной комнате? Современные производители предоставляют широкие возможности для использования водостойких обоев в данном помещении.

Подходящие области применения

Поклейка обоев в ванной может придать интерьеру уникальность, создать уютную атмосферу и даже сэкономить на ремонте. Однако, важно учесть, что зоны у раковины, в душевой или у ванны лучше декорировать плиткой, чтобы избежать негативных воздействий влаги и мыльной пены.

Потолок и классические материалы

Что касается потолка, здесь предпочтительнее использовать классические материалы, такие как краска или натяжной потолок.

Недостатки использования обоев в ванной

Несмотря на экономию средств, у этого варианта есть свои недостатки.

Во-первых, обои стареют и изнашиваются быстрее по сравнению с плиткой.

Во-вторых, из-за высокой влажности они могут деформироваться и отклеиваться.

В-третьих, высокая влажность и плохая вентиляция могут привести к появлению плесени на обоях, что не характерно для плитки.