Многие выбирают натяжные потолки исключительно из-за их визуального привлекательного вида.
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Однако стоит прислушаться к аргументам, противоречащим установке подобных конструкций.
Неотапливаемое помещение
В случае загородного дома, который зимой остается без присутствия людей, стоит рассмотреть более традиционные варианты отделки потолка. Низкие температуры могут привести к потере упругости пленки ПВХ и даже ее тресканию.
Помещение большой площади
Натяжные потолки не являются оптимальным выбором для очень просторных комнат. С течением времени они поддадутся провисанию, что негативно скажется на их эстетических характеристиках.
Чересчур низкие потолки
При высоте потолков менее 2,5 метров использование натяжных потолков стоит тщательно обдумать, так как они могут уменьшить высоту помещения на дополнительные 10-15 сантиметров.
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