Три решения, которые создадут впечатление дороговизны интерьера

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не обязательно наполнять интерьер квартиры или дома ценными антикварными предметами и произведениями искусства, чтобы создать визуальное впечатление более роскошного.

Фото: Own work by Limcheelian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вместо этого можно использовать доступные и практичные методы для улучшения облика пространства.

Зеркала

Наиболее практичным и доступным методом является внедрение зеркал в интерьер. Зеркала визуально расширяют пространство, увеличивают количество света и, следовательно, делают помещение более изысканным.

Искусство

Вместо того чтобы покупать недорогие репродукции неизвестных художников, можно обратить внимание на творения современных и малоизвестных мастеров. Их картины могут быть доступны по цене, однако при этом они способны подчеркнуть чувство стиля и вкуса хозяев.

Фурнитура

Подбирая фурнитуру, такую как дверные ручки, петли, замки на мебели и светильники из металла, стоит предпочесть единый цвет. Выбор нескольких вариантов — золото, хром, медь и серебро — для одного и того же помещения может создать противоположный эффект и нарушить единство стиля.