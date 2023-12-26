Не обязательно наполнять интерьер квартиры или дома ценными антикварными предметами и произведениями искусства, чтобы создать визуальное впечатление более роскошного.
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Вместо этого можно использовать доступные и практичные методы для улучшения облика пространства.
Зеркала
Наиболее практичным и доступным методом является внедрение зеркал в интерьер. Зеркала визуально расширяют пространство, увеличивают количество света и, следовательно, делают помещение более изысканным.
Искусство
Вместо того чтобы покупать недорогие репродукции неизвестных художников, можно обратить внимание на творения современных и малоизвестных мастеров. Их картины могут быть доступны по цене, однако при этом они способны подчеркнуть чувство стиля и вкуса хозяев.
Фурнитура
Подбирая фурнитуру, такую как дверные ручки, петли, замки на мебели и светильники из металла, стоит предпочесть единый цвет. Выбор нескольких вариантов — золото, хром, медь и серебро — для одного и того же помещения может создать противоположный эффект и нарушить единство стиля.
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