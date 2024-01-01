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Береговая зона Москвы: начался бум жилой недвижимости на речных набережных

2:05
Недвижимость

Строительство новых жилых комплексов в Москве активно смещается к речным берегам. Общая жилая площадь уже реализующихся и заявленных проектов на речных набережных столицы составляет почти 10 млн кв. м, что является одним из высших показателей в мире.

Береговая зона Москвы: начался бум жилой недвижимости на речных набережных
Фото: openverse by Sergey Sebelev is licensed under CC BY-SA 4.0

Аналитики компаний "Аеон Девелопмент" и "Метриум" выявили, что в настоящее время в Москве реализуется 51 проект у воды, а еще 19 жилых комплексов были анонсированы девелоперами. Эксперты составили рейтинг застройщиков по объему портфеля на речных набережных, выделяя ведущих участников этого тренда.*

Основные результаты и наблюдения:

  • На текущий момент в Москве реализуется 51 жилой комплекс на берегу рек, с общей жилой площадью более 6 млн кв. м. Продается около 8 тыс. лотов, занимающих площадь 542 тыс. кв. м.
  • Преобладающая часть предложения у воды относится к проектам бизнес-класса (28 ЖК), со средней стоимостью квадратного метра в 427 тыс. рублей. Присутствуют также проекты в премиальном, элитном и делюкс сегментах.
  • Всего анонсировано 19 проектов на речных набережных с общей площадью 3,1 млн кв. м. Эти комплексы, вместе с уже строящимися, создают более 10 млн кв. м жилой площади.
  • Топ-10 застройщиков, имеющих самые обширные портфели на речных набережных, включает такие компании, как "Аеон Девелопмент", "Донстрой" и Группа ЛСР.

Эксперты подчеркивают, что переосмысление территории у воды в Москве способствует формированию нового образа жизни для горожан, предоставляя доступ к прогулочным набережным, общественным пространствам и различным инфраструктурным объектам, таким как марины и бани на воде.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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