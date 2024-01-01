Динамика цен в сегменте премиум-класса: рейтинг по округам в "старой" Москве

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания "Бон Тон" представила данные о первичном рынке квартир премиум-класса в старой Москве. За последний год средневзвешенная цена предложения выросла на 23,1%, достигнув 833,5 тыс. руб. за кв. м. ЗАО заняло первое место в рейтинге с самым значительным ростом цен — на 53,1%, ЦАО оказалось на втором месте с ростом в 14,2%, а третье место заняло ЮАО с приростом в 16,2%.

Фото: Макар Горшенин Pravda.ru

САО заняло четвертое место, где цена за метр выросла на 25,7%. Округа-новички (ЮЗАО, ВАО, СВАО) заняли пятую, шестую и седьмую строчку рейтинга соответственно. Факторами роста цен стали выход новых проектов по высоким ценам и увеличение доли отделки в проектах премиум-класса.

В течение года доля предчистовой отделки выросла в два раза, составив 15%, а количество квартир с предчистовой отделкой увеличилось в три раза.