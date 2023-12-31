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Динамика рынка недвижимости в Красногорском районе: перспективы и тенденции

1:14
Недвижимость

Обзор рынка недвижимости в Красногорском районе отражает наличие 3 тыс. лотов первичного жилья с 45 проектами по ДДУ. Средняя стоимость квадратного метра составляет 213,9 тыс. рублей. Проект "Квартал Строгино" является самым дорогим, а "Рига Хиллс" — наиболее доступным.

Динамика рынка недвижимости в Красногорском районе: перспективы и тенденции
Фото: openverse by Sergey Sebelev is licensed under CC BY-SA 4.0

Покупательская активность остается высокой, совершено 6,7 тыс. сделок по ДДУ за 11 месяцев 2023 года. Средняя площадь квартир — 48,6 кв. м, однако есть проекты с более просторными планировками. Комплексы комфорт-класса семейного формата, такие как "Красногорск Парк", пользуются популярностью благодаря экологическим пригородам и современным удобствам.

Красногорск, как административный центр Подмосковья, привлекает клиентов своей высокой ликвидностью, предлагая сочетание городского комфорта и загородного образа жизни. Успешность рынка также обусловлена близостью к транспортной инфраструктуре и наличием мультиформатных малоэтажных комплексов вблизи ж/д станций.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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