Аренда за 20 тыс. рублей в Москве: разгадываем подвох

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С ростом цен на аренду в Москве многие ищут доступное жилье. Статья предлагает обзор квартир за 20 тыс. рублей в месяц, но предупреждает о возможных подвохах.

Фото: pxfuel.com

Например, квартира на Садовом кольце предоставляется за такую цену, но требует от арендатора сделать ремонт.

Другие варианты также имеют свои особенности: квартира на Булатниковской сдаётся только на 3 месяца, "гостинка" у метро Черкизовская рассчитана только на мужчин до 50 лет, а студия в Новой Москве находится далеко за МКАД. Обзор помогает понять, в чем именно подвох каждого предложения.