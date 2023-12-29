В условиях растущего дефицита квартир арендодатели активно поднимают ставки и устанавливают новые условия для жилья. Рост стоимости недвижимости сказывается не только на рынке продаж, но и на сегменте аренды, создавая проблемы для арендаторов. Эксперты рассматривают взаимосвязь между рынками продажи и аренды, а также делятся прогнозами развития ситуации.
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Экономическая целесообразность: С ростом стоимости квартир и увеличением ставок по ипотеке, люди откладывают покупку жилья и предпочитают аренду. Это создает дефицит предложений на рынке аренды и влечет за собой увеличение цен.
Дефицит предложений: С начала 2023 года предложение аренды уменьшилось на 66%, а количество объектов в экспозиции сократилось на 42%. Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса в ближайшей перспективе.
Сложности для арендаторов: Арендаторы с детьми или домашними животными сталкиваются с трудностями, так как собственники предпочитают арендовать свое жилье без риска амортизации. Это приводит к увеличению страховых депозитов и гибким системам оплаты.
Увеличение комиссий: С ростом спроса и дефицитом вариантов аренды, агенты недвижимости повышают комиссии. В настоящее время комиссии составляют 80-100% от месячной стоимости аренды.
Прогноз и перспективы
Эксперты считают, что высокий спрос на аренду сохранится недолго, и к лету 2024 года рынок устаканится. Ввод новых жилых комплексов и изменение распределения предложений по территории должны способствовать снижению давления на рынок аренды.
Ситуация на рынке аренды осложняется из-за дефицита предложений и увеличения стоимости жилья. Арендаторам приходится сталкиваться с повышенными требованиями арендодателей и увеличением комиссий. Прогнозируется временное сохранение высокого спроса, но ожидается устойчивое состояние рынка к лету 2024 года.
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