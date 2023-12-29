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На фоне дефицита жилья: почему арендодатели повышают ставки и условия аренды

2:11
Недвижимость

В условиях растущего дефицита квартир арендодатели активно поднимают ставки и устанавливают новые условия для жилья. Рост стоимости недвижимости сказывается не только на рынке продаж, но и на сегменте аренды, создавая проблемы для арендаторов. Эксперты рассматривают взаимосвязь между рынками продажи и аренды, а также делятся прогнозами развития ситуации.

На фоне дефицита жилья: почему арендодатели повышают ставки и условия аренды
Фото: commons.wikimedia. org by Spc. Brandan Zachery is licensed under public domain
  • Экономическая целесообразность: С ростом стоимости квартир и увеличением ставок по ипотеке, люди откладывают покупку жилья и предпочитают аренду. Это создает дефицит предложений на рынке аренды и влечет за собой увеличение цен.
  • Дефицит предложений: С начала 2023 года предложение аренды уменьшилось на 66%, а количество объектов в экспозиции сократилось на 42%. Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса в ближайшей перспективе.
  • Сложности для арендаторов: Арендаторы с детьми или домашними животными сталкиваются с трудностями, так как собственники предпочитают арендовать свое жилье без риска амортизации. Это приводит к увеличению страховых депозитов и гибким системам оплаты.
  • Увеличение комиссий: С ростом спроса и дефицитом вариантов аренды, агенты недвижимости повышают комиссии. В настоящее время комиссии составляют 80-100% от месячной стоимости аренды.

Прогноз и перспективы

Эксперты считают, что высокий спрос на аренду сохранится недолго, и к лету 2024 года рынок устаканится. Ввод новых жилых комплексов и изменение распределения предложений по территории должны способствовать снижению давления на рынок аренды.

Ситуация на рынке аренды осложняется из-за дефицита предложений и увеличения стоимости жилья. Арендаторам приходится сталкиваться с повышенными требованиями арендодателей и увеличением комиссий. Прогнозируется временное сохранение высокого спроса, но ожидается устойчивое состояние рынка к лету 2024 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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