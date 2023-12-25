В недостроенном самарском ЖК горожанин покупает квартиру за 110 мллионов рублей

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жилье, приобретенное в рамках данной сделки, станет доступным для нового владельца не ранее 2027 года.

Фото: flickr. com by Arthur Ivanov from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В Самаре готовится к проведению необычной сделки с недвижимостью, о чем свидетельствует объявление, размещенное на популярном агрегаторе жилой недвижимости. В центре внимания — четырехкомнатная квартира в доме премиум-класса с панорамным видом на Волгу. По условиям объявления, сдача данного объекта недвижимости запланирована на четвертый квартал 2027 года.

По предоставленной информации от продавца, жилье располагается на 20-м этаже и обладает общей площадью 171 квадратный метр. Из этой площади 104 квадратных метра приходятся на жилую зону, а еще 65 квадратных метров занимает кухня.

Продавец оценивает стоимость своего имущества в 110 миллионов рублей. Квартира расположена в предстоящем жилом комплексе Green River, строительство которого в настоящее время активно ведется строительной компанией "Древо" на территории бывшего завода имени Масленникова (ЗиМ). Фирма приобрела часть этих земель в 2021 году, и строительные работы уже находятся в стадии активного развития.