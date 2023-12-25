Жилье, приобретенное в рамках данной сделки, станет доступным для нового владельца не ранее 2027 года.
В Самаре готовится к проведению необычной сделки с недвижимостью, о чем свидетельствует объявление, размещенное на популярном агрегаторе жилой недвижимости. В центре внимания — четырехкомнатная квартира в доме премиум-класса с панорамным видом на Волгу. По условиям объявления, сдача данного объекта недвижимости запланирована на четвертый квартал 2027 года.
По предоставленной информации от продавца, жилье располагается на 20-м этаже и обладает общей площадью 171 квадратный метр. Из этой площади 104 квадратных метра приходятся на жилую зону, а еще 65 квадратных метров занимает кухня.
Продавец оценивает стоимость своего имущества в 110 миллионов рублей. Квартира расположена в предстоящем жилом комплексе Green River, строительство которого в настоящее время активно ведется строительной компанией "Древо" на территории бывшего завода имени Масленникова (ЗиМ). Фирма приобрела часть этих земель в 2021 году, и строительные работы уже находятся в стадии активного развития.
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