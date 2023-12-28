Жилой дом и садовый дом: юридические отличия

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Садовый дом и жилое строение имеют существенные различия, влияющие на правовой статус, возможность прописки и использование финансовых инструментов.

Фото: openverse.org by Phuketian.S is licensed under CC BY 2.0.

Характеристики садового дома, определенные ФЗ-217, отличают его от жилого, даже если у него есть все удобства. Прописка возможна только в жилом доме, что влияет на использование ипотеки и материнского капитала.

В отличие от жилого дома, садовый не подпадает под льготные ипотечные программы и не может быть приобретен с использованием государственной помощи. Налоговый вычет также недоступен для садового дома.