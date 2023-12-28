Апарт-отели: новый взлет в условиях изменений в законодательстве о посуточной аренде

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ужесточение законодательства о посуточной аренде может привести к потере сегмента, переводя часть квартир в серую зону.

Фото: Unsplash by Jarosław Ceborski jarson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вакуум заполнит растущий сектор апарт-отелей, обогнавших по заполненности традиционные гостиницы.

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов размышляет о преимуществах для инвесторов и возможной доходности в ближайшем будущем.

Апарт-отели, сочетающие преимущества гостиниц и квартир, предлагают гибкие условия и профессиональное управление, что делает их привлекательными для инвесторов.

Повышение цен на постой в апарт-отелях и увеличение спроса создадут благоприятные условия для инвесторов, которые могут ожидать улучшения ситуации в сегменте.