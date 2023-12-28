Апарт-отели: новый взлет в условиях изменений в законодательстве о посуточной аренде

Ужесточение законодательства о посуточной аренде может привести к потере сегмента, переводя часть квартир в серую зону.
Вакуум заполнит растущий сектор апарт-отелей, обогнавших по заполненности традиционные гостиницы.
Президент Becar Asset Management Александр Шарапов размышляет о преимуществах для инвесторов и возможной доходности в ближайшем будущем.
Апарт-отели, сочетающие преимущества гостиниц и квартир, предлагают гибкие условия и профессиональное управление, что делает их привлекательными для инвесторов.
Повышение цен на постой в апарт-отелях и увеличение спроса создадут благоприятные условия для инвесторов, которые могут ожидать улучшения ситуации в сегменте.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.