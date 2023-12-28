Эволюция потребностей: почему покупатели выбирают готовые дома

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В условиях изменяющегося рынка недвижимости, где чиновники ограничивают ипотечные программы, строители направляют свое внимание на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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Покупатели становятся более требовательными, предпочитая готовые дома с учетом своих запросов. На фоне дефицита строительных бригад и роста цен на загородные дома, рынок сталкивается с новыми вызовами и трендами, такими как уменьшение средней площади построек.

В то время как спрос на недорогие и качественные дома растет, строители ищут пути адаптации к новым требованиям покупателей. Возможное государственное стимулирование частного домостроения может изменить ландшафт рынка, повышая интерес к ИЖС и способствуя развитию организованных поселков.