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Эволюция потребностей: почему покупатели выбирают готовые дома

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Недвижимость

В условиях изменяющегося рынка недвижимости, где чиновники ограничивают ипотечные программы, строители направляют свое внимание на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Эволюция потребностей: почему покупатели выбирают готовые дома
Фото: openverse by dfbphotos is licensed under CC BY 2.0

Покупатели становятся более требовательными, предпочитая готовые дома с учетом своих запросов. На фоне дефицита строительных бригад и роста цен на загородные дома, рынок сталкивается с новыми вызовами и трендами, такими как уменьшение средней площади построек.

В то время как спрос на недорогие и качественные дома растет, строители ищут пути адаптации к новым требованиям покупателей. Возможное государственное стимулирование частного домостроения может изменить ландшафт рынка, повышая интерес к ИЖС и способствуя развитию организованных поселков.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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