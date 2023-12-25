Не только "элитка": стоимость квартир рядом с историческими усадьбами Москвы

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты выяснили цены на квартиры, находящиеся в непосредственной близости от исторических усадеб Москвы. Важность этого фактора объясняется престижностью таких локаций и их привлекательностью для покупателей премиальной недвижимости.

Фото: Wikipedia by Marina Lystseva. is licensed under GFDL 1.2

В исследовании выделены следующие ключевые моменты:

Расположение усадеб: В пределах Москвы существует десятки усадебных комплексов, сохранившихся с XVII-XIX вв. Эксперты отмечают наличие около 3,3 тыс. квартир в зданиях, соприкасающихся с историческими усадьбами или находящихся в пешей доступности от них.

В пределах Москвы существует десятки усадебных комплексов, сохранившихся с XVII-XIX вв. Эксперты отмечают наличие около 3,3 тыс. квартир в зданиях, соприкасающихся с историческими усадьбами или находящихся в пешей доступности от них. Распределение квартир: Наиболее насыщенными девелоперскими окружениями являются Останкино, Свиблово, Измайлово, Екатерининский дворец и Воронцово. Около этих усадеб сосредоточено значительное количество квартир, предназначенных для продажи.

Наиболее насыщенными девелоперскими окружениями являются Останкино, Свиблово, Измайлово, Екатерининский дворец и Воронцово. Около этих усадеб сосредоточено значительное количество квартир, предназначенных для продажи. Цены на квартиры: Самые дорогие квартиры встречаются вблизи усадеб Васильевское, Останкино и Петровский путевой дворец. Ценовой порог здесь может достигать 100+ млн рублей. В других локациях, таких как Черемушки-Знаменское, Знаменское-Садки, Покровское-Стрешнево и другие, цены варьируются от 25,14 млн до 80-90 млн рублей.

Самые дорогие квартиры встречаются вблизи усадеб Васильевское, Останкино и Петровский путевой дворец. Ценовой порог здесь может достигать 100+ млн рублей. В других локациях, таких как Черемушки-Знаменское, Знаменское-Садки, Покровское-Стрешнево и другие, цены варьируются от 25,14 млн до 80-90 млн рублей. Значение близости к усадьбам: Близость к историческим памятникам добавляет престижа проекту и привлекает потенциальных покупателей. Кроме того, усадебные комплексы часто предоставляют благоустроенные парковые зоны, что делает их привлекательными для застройки новых жилых комплексов.

Стоит упомянуть, что не только элитные проекты привлекают внимание покупателей, но и более доступные жилье в окрестностях исторических усадеб имеет свою аудиторию.