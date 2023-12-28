Комнаты в коммуналках в городах России подорожали на 11% за год

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики портала "Мир квартир" провели анализ цен на комнаты в коммунальных квартирах в городах России за последний год. В результате исследования выявлены следующие ключевые моменты:

Фото: Unsplash by Jarosław Ceborski jarson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Где и почем: Самые дорогие комнаты расположены в регионах с высокой стоимостью жилья, таких как Москва, Сочи, Санкт-Петербург и другие. В Москве средняя стоимость комнаты составляет 4 057 194 рубля.

Самые дорогие комнаты расположены в регионах с высокой стоимостью жилья, таких как Москва, Сочи, Санкт-Петербург и другие. В Москве средняя стоимость комнаты составляет 4 057 194 рубля. Динамика за год: Из 70 исследованных городов только 9 показали снижение цен на комнаты, остальные продемонстрировали рост. Самый высокий рост цен зафиксирован в Барнауле, Самаре, Улан-Удэ и других городах. В Москве цены выросли всего на 1,8%, в Московской области — на 5%, а в среднем по стране — на 10,6%.

Из 70 исследованных городов только 9 показали снижение цен на комнаты, остальные продемонстрировали рост. Самый высокий рост цен зафиксирован в Барнауле, Самаре, Улан-Удэ и других городах. В Москве цены выросли всего на 1,8%, в Московской области — на 5%, а в среднем по стране — на 10,6%. Экономический аспект: Рост цен на комнаты связывают с увеличением спроса из-за того, что не все могут позволить себе полноценное жилье из-за высоких цен и процентов по ипотеке. Спрос на аренду комнат также растет.

Рост цен на комнаты связывают с увеличением спроса из-за того, что не все могут позволить себе полноценное жилье из-за высоких цен и процентов по ипотеке. Спрос на аренду комнат также растет. Тенденции собственников: Часть собственников предпочитает сдавать комнаты в аренду, таким образом сокращая предложение. Другие переделывают комнаты в студии с санузлами и продают их как отдельные малогабаритные квартиры, что может приносить 40-60% дополнительного дохода.

Рост цен на комнаты отражает общий тренд удорожания недвижимости, а сокращение предложения связано с изменением стратегий собственников.