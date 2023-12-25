39%: таков рост цены на новостройки в Нижнем Новгороде

В течение 2023 года стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода увеличилась на 39%, подчеркнули аналитики компании Restate, специализирующейся на анализе недвижимости.
Цена квадратного метра в Нижнем Новгороде приблизилась к уровню в 200 тысяч рублей. Важно отметить, что вторичное жилье в городе также подорожало на 18%. Это привело к тому, что Нижний Новгород, расположенный на слиянии Волги и Оки, обогнал Казань, заняв твердое третье место среди российских мегаполисов по стоимости жилья.
Существенное увеличение цен зафиксировано в Челябинске, где цены на новостройки выросли на 72%, а вторичное жилье подорожало на 40%.
Подобная динамика наблюдается и в Волгограде. Согласно данным, квадратный метр на первичном рынке в среднем подорожал на 40%, в то время как на вторичном – на 26%.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.