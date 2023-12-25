100,5 тысяч рублей: минимальная цена за "однушку" в России

В Республике Коми расположены три из пяти объектов, занимающих верхние позиции по низкой стоимости жилья в России, сообщает пресс-служба Сбербанка, ссылаясь на аналитический обзор "Домклик".

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Минимальный бюджет для приобретения вторичной квартиры в стране составляет 100,5 тыс. рублей. Данная статистика основана на ценах предложений, исключая объекты, неудовлетворительные по состоянию и качественным характеристикам для постоянного проживания.

Лидером по доступности стала однокомнатная квартира площадью 35 кв. м в городе Азове (Ростовская область), предлагаемая по цене около 2,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

На втором месте расположилась квартира в Воркуте (Республика Коми) с ценой 140 тыс. рублей, также с площадью 35 кв. м, что составляет 4 тыс. руб. за 1 кв. м. Этот объект находится на верхнем этаже пятиэтажного здания, построенного в 1993 году, и отличается наличием новой входной двери, стеклопакетов и косметического ремонта.

На третьем и четвертом местах также представлены квартиры из Коми. Бронзу занимает однокомнатная квартира в городе Вуктыл с площадью 34,7 кв. м и ценой 144,9 тыс. рублей (4,1 тыс. руб. за 1 кв. м), расположенная на первом этаже пятиэтажного дома, построенного в 1972 году. Четвертое место занимает двухкомнатная квартира из поселка городского типа Муезерский, предложенная за 150 тыс. рублей, с площадью 42,3 кв. м (3,55 тыс. руб. за 1 кв. м).

Пятое место в этом рейтинге занимает однокомнатная квартира во Владимирской области, предлагаемая за 199 тыс. рублей, с площадью 26,4 кв. м (7,5 тыс. руб. за 1 кв. м).

Эксперты "Домклик" формировали подобный рейтинг летом 2023 года, включив в него объекты из Республики Коми, Ульяновска, Челябинской и Вологодской областей. Тогда минимальная стоимость квартиры составляла 100 тыс. рублей.