В Республике Коми расположены три из пяти объектов, занимающих верхние позиции по низкой стоимости жилья в России, сообщает пресс-служба Сбербанка, ссылаясь на аналитический обзор "Домклик".

Фото: Own work by MarSaf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license