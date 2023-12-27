В 2023 году московский рынок вторичной недвижимости переживал колебания спроса, начиная с устойчивого интереса к готовым квартирам и заканчивая стагнацией цен в столичном сегменте.
Летом 2023 года рост ключевой ставки стал причиной активного спроса, который повторился после повышения ставки в сентябре. В 2024 году ожидается рост активности покупателей в начале года, но затем спрос снизится, приведя к возможной просадке сделок на 25-40%.
Предложение вторичного жилья может увеличиться на 20%, вызванное увеличением срока экспозиции квартир и выходом новостроек на рынок.
Специалисты прогнозируют стагнацию цен и возможное снижение стоимости вторичного жилья на 10% и более к весне 2024 года. В этом контексте наибольшим спросом будут пользоваться доступные варианты, такие как студии и однокомнатные квартиры.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.