Эксперт рассказал, что будет со вторичным жильем в Москве в 2024 году

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В 2023 году московский рынок вторичной недвижимости переживал колебания спроса, начиная с устойчивого интереса к готовым квартирам и заканчивая стагнацией цен в столичном сегменте.

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Летом 2023 года рост ключевой ставки стал причиной активного спроса, который повторился после повышения ставки в сентябре. В 2024 году ожидается рост активности покупателей в начале года, но затем спрос снизится, приведя к возможной просадке сделок на 25-40%.

Предложение вторичного жилья может увеличиться на 20%, вызванное увеличением срока экспозиции квартир и выходом новостроек на рынок.

Специалисты прогнозируют стагнацию цен и возможное снижение стоимости вторичного жилья на 10% и более к весне 2024 года. В этом контексте наибольшим спросом будут пользоваться доступные варианты, такие как студии и однокомнатные квартиры.