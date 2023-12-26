Волшебство на участке: идеи и правила украшения ёлки к Новому году

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Елка — неотъемлемый символ Нового года, особенно для тех, кто встречает праздник в загородных домах. Украшение елок на участке требует особого внимания к деталям. Вместе с экспертами делимся некоторыми советами и особенностями правильного оформления.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Нарядить елку крупными игрушками: Традиционный способ — использование крупных игрушек для создания эффектного вида елки на участке. Большие игрушки должны быть видны издалека, поэтому предпочтение следует отдать крупным размерам. При выборе украшений избегайте стеклянных и хрупких материалов, предпочитая пластик или дерево с влагостойкой краской.

Антонина Болотина: "Гармония в украшении елки важна. Исследования показывают, что оптимальное количество игрушек для дерева рассчитывается, умножив его высоту на 0,206. Например, для 1,2-метровой елки оптимальное количество игрушек — 24-25 штук."

Использовать крафтовые украшения : Создайте атмосферу уюта, используя крафтовые украшения из природных материалов. Фетр, шерсть, войлок, дерево, кора, смола — все эти материалы подойдут для ручной работы. Задействуйте детей в создании нескольких украшений своими руками для веселых предпраздничных вечеров.

: Создайте атмосферу уюта, используя крафтовые украшения из природных материалов. Фетр, шерсть, войлок, дерево, кора, смола — все эти материалы подойдут для ручной работы. Задействуйте детей в создании нескольких украшений своими руками для веселых предпраздничных вечеров. Повесить безопасные гирлянды : Украсьте елку на участке светящимися гирляндами, предназначенными специально для использования на улице. Этот элемент придает дереву праздничный вид, а правильный выбор гирлянд обеспечивает безопасность, предотвращая возгорание или короткое замыкание.

: Украсьте елку на участке светящимися гирляндами, предназначенными специально для использования на улице. Этот элемент придает дереву праздничный вид, а правильный выбор гирлянд обеспечивает безопасность, предотвращая возгорание или короткое замыкание. Украсить елку съедобными гирляндами : Экологичная альтернатива — гирлянды из яблок, ягод, апельсинов и птичьего корма. Такие украшения привлекут птиц, создавая уникальный красивый вид и внося акцент на экологичность.

: Экологичная альтернатива — гирлянды из яблок, ягод, апельсинов и птичьего корма. Такие украшения привлекут птиц, создавая уникальный красивый вид и внося акцент на экологичность. Установить рядом с елкой фигурки с подсветкой : Создайте праздничную атмосферу, разместив бутафорские подарки, подсвечники-фонари и фигурки с подсветкой рядом с елкой. Элементы декора, такие как деревянные сани с оленями или другие новогодние композиции, добавят уюта и волшебства.

: Создайте праздничную атмосферу, разместив бутафорские подарки, подсвечники-фонари и фигурки с подсветкой рядом с елкой. Элементы декора, такие как деревянные сани с оленями или другие новогодние композиции, добавят уюта и волшебства. Ель можно заменить: новогоднее дерево не обязательно должно быть елью. Если на участке есть сосна или другое вечнозеленое дерево, воспользуйтесь им. Пихта отличается ровной формой и приятным ароматом, что делает ее отличным выбором. Важно поддерживать гармонию цветов подарочной бумаги с общим стилем участка.

Праздничная елка на участке — не только символ, но и волшебный уголок, наполненный радостью и праздничным настроением.