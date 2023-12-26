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Праздничное волшебство в маленькой комнате: 5 пять советов дизайнеров для стильного уюта

1:45
Недвижимость

При декорировании небольшой комнаты главное правило — умеренность, чтобы избежать риска перегрузить пространство и создать визуальное впечатление уменьшенных размеров. Давайте рассмотрим, как создать атмосферу праздника, не переусердствуя.

Праздничное волшебство в маленькой комнате: 5 пять советов дизайнеров для стильного уюта
Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0

Настенные ёлки

В последние годы стал популярен тренд с настенными елками. Варианты их создания ограничены только вашей фантазией. Вы можете использовать ветки, новогодние украшения, гирлянды, шары, звездочки, доски, палки, разноцветные нитки, фетр, бумагу или флажки. Также доступны специальные интерьерные наклейки, или можно создать елку собственными руками.

Новогодние венки

Для небольших помещений избегайте громоздких настоящих елок. Вместо этого украсьте пространство гирляндами из веток и шишек, что соответствует тренду на экологичность и создает стильную и праздничную атмосферу.

Ароматические свечи

Свечи придают уникальную атмосферу любому пространству, в том числе и небольшому. Создайте композицию из свечей или разместите их на столе. Обратите внимание на аромат: корица, свежая выпечка, цитрус точно создадут праздничное настроение.

Стремление к минимализму

Важно замедлить темп украшений, чтобы не перегрузить интерьер. В этом году актуальен минимализм в оформлении дома к праздникам. Даже елку можно украсить всего лишь гирляндой.

Совет от Зульфии Даевой: "Важно не переборщить с украшениями, придерживайтесь принципов минимализма для создания стильной праздничной обстановки".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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