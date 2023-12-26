Как украсить помещение к наступающему Новому году 2024: 8 идей для новогоднего интерьера

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты в сфере дизафна интерьера дали советы, как лучше всего украсить квартиру перед новым годом.

Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шишки и сухоцветы

Используйте засушенные кружочки апельсина в качестве оригинальных елочных игрушек. Добавьте уют с помощью подушек, ковриков и пледов из натуральных материалов, таких как хлопок и шерсть, по мнению Зульфии Даевой. Воздушными шарами

Создайте необычный новогодний интерьер с помощью воздушных шаров. Используйте готовые композиции, новогодние шары или фигуры из фольги. Сохраняйте традиционные цветовые сочетания, такие как красный и зеленый, синий и серебряный, для создания новогоднего настроения.

Гирляндами

Декорируйте помещение не только елкой, но и гирляндами, фонариками и свечами. Создайте уникальный декор, объединяя разные гирлянды. Не забывайте о рождественских домиках и необычных светильниках.

Игрушками из ваты и фетра: Воплотите свои идеи, создавая уютные украшения из ваты, натуральных материалов, фетра или цветной пряжи для новогодней елки.

Детскими поделками

Оформите стеклянные стаканы кружевом для эффектных подсвечников. Идеально подойдет украшение подоконников, сделанное из картонных домиков, а на окнах можно нарисовать узоры или создать витражи.

Адвент-календарь своими руками

Используйте адвент-календарь для отсчета времени до Нового года. Можно создать его из ткани с пришитыми кармашками для сюрпризов или использовать другие доступные материалы, такие как упаковочная бумага.

Елками

Ставьте не одну, а сразу несколько елок в разных комнатах. Декорируйте их в соответствии с функциональностью помещения, например, украшайте одну гирляндами, а другую создавайте сказочные композиции.

Праздничными носками

Декорируйте входную дверь новогодними праздничными носками, наполняя их сладостями и мандаринами. Поделитесь теплом с соседями, создав традицию обмена подарками через украшенные носки.