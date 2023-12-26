Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клинический психолог Ивановский дал советы "уставшим" россиянам
Эксперт Есина назвала четыре экологические проблемы России
Охлобыстин назвал скрытый смысл в фильме Рязанова "Ирония судьбы"
Главком ВСУ Залужный заявил о "неактуальности" понятий 2 и 3 групп инвалидности
Нежный салат с красной рыбой "как в кафе": ресторанное блюдо для праздничного стола без особых усилий
В далекой вселенной были замечены галактические ветра
Три решения, которые создадут впечатление дороговизны интерьера
Ветеринар Кирнос рассказала, как ухаживать за лапами собак зимой
Шаги к счастливой жизни: шесть эффективных способов восстановления после разрыва

Как украсить помещение к наступающему Новому году 2024: 8 идей для новогоднего интерьера

2:13
Недвижимость

Эксперты в сфере дизафна интерьера дали советы, как лучше всего украсить квартиру перед новым годом.

Как украсить помещение к наступающему Новому году 2024: 8 идей для новогоднего интерьера
Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шишки и сухоцветы

Используйте засушенные кружочки апельсина в качестве оригинальных елочных игрушек. Добавьте уют с помощью подушек, ковриков и пледов из натуральных материалов, таких как хлопок и шерсть, по мнению Зульфии Даевой. Воздушными шарами

Создайте необычный новогодний интерьер с помощью воздушных шаров. Используйте готовые композиции, новогодние шары или фигуры из фольги. Сохраняйте традиционные цветовые сочетания, такие как красный и зеленый, синий и серебряный, для создания новогоднего настроения.

Гирляндами

Декорируйте помещение не только елкой, но и гирляндами, фонариками и свечами. Создайте уникальный декор, объединяя разные гирлянды. Не забывайте о рождественских домиках и необычных светильниках.
Игрушками из ваты и фетра: Воплотите свои идеи, создавая уютные украшения из ваты, натуральных материалов, фетра или цветной пряжи для новогодней елки.

Детскими поделками

Оформите стеклянные стаканы кружевом для эффектных подсвечников. Идеально подойдет украшение подоконников, сделанное из картонных домиков, а на окнах можно нарисовать узоры или создать витражи.

Адвент-календарь своими руками

Используйте адвент-календарь для отсчета времени до Нового года. Можно создать его из ткани с пришитыми кармашками для сюрпризов или использовать другие доступные материалы, такие как упаковочная бумага.

Елками

Ставьте не одну, а сразу несколько елок в разных комнатах. Декорируйте их в соответствии с функциональностью помещения, например, украшайте одну гирляндами, а другую создавайте сказочные композиции.

Праздничными носками

Декорируйте входную дверь новогодними праздничными носками, наполняя их сладостями и мандаринами. Поделитесь теплом с соседями, создав традицию обмена подарками через украшенные носки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Мониторинг EMEAT: в России снижаются цены на птицу и говядину
Потрясающая закуска из баклажан: получается такой вкусной, что за уши не оттащишь
Это нельзя: садовод рассказала, чем опасен навоз для посадки растений
Депутат Рады Горенюк: закон о мобилизации начнёт действовать не раньше весны
Садальский заявил, что дочь Эльдара Рязанова не выполнила последнюю волю отца: "Оля, не звезди"
Роскошный особняк из фильма "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке” выставили на торги
Сценарист "Слова пацана" объяснил, почему полгода готовился к съемкам
Эксперты рассказали, как украсить комнату к Новому году
Автоэксперт Гудков назвал способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников