Больше ни капли: как защитить древисину от влаги

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Существует важная проблема сохранения древесины от воздействия влаги, которая может привести к разрушению этого природного материала. Эксперты назвали различные современные методы и средства для защиты древесины, с акцентом на их эффективность в зависимости от условий эксплуатации.

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Натуральные растительные масла

В первую очередь, этостаринные методы, такие как использование льняного и тунгового масел.

Из преимуществ следует выделить эффективность и доступность этих масел для защиты деревянных изделий.

Полиуретановые материалы

Например, лаки и краски на основе полиуретана, предоставляющие стойкую защиту от воды.

Преимущества, такие как устойчивость к царапинам и долговечность.

Продукты нефтепереработки

Использование пентахлорфенолов для глубокой пропитки древесины.

Недостатки: неприятный запах и токсичность, делающие их менее привлекательными для некоторых видов работ.