Существует важная проблема сохранения древесины от воздействия влаги, которая может привести к разрушению этого природного материала. Эксперты назвали различные современные методы и средства для защиты древесины, с акцентом на их эффективность в зависимости от условий эксплуатации.
В первую очередь, этостаринные методы, такие как использование льняного и тунгового масел.
Из преимуществ следует выделить эффективность и доступность этих масел для защиты деревянных изделий.
Например, лаки и краски на основе полиуретана, предоставляющие стойкую защиту от воды.
Использование пентахлорфенолов для глубокой пропитки древесины.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.