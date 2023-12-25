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Эффективные методы ремонта отверстий в металлической кровле: от простых приемов до профессиональных материалов

1:33
Недвижимость » Ремонт

При устройстве кровли из металлочерепицы или профнастила неизбежно возникают ситуации, когда саморез попадает мимо обрешетки, оставляя нежелательные отверстия. Эксперты предлагают несколько эффективных способов решения этой проблемы, учитывая водонепроницаемость и эстетичность результата.

Эффективные методы ремонта отверстий в металлической кровле: от простых приемов до профессиональных материалов
Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Заклепка вытяжная

Использование глухой вытяжной заклепки с широким бортиком.
Заклепка поддерживает водонепроницаемость, а ее вид практически незаметен при наличии резервной краски.

Кровельный саморез с куском фанеры

Извлечение самореза, подложка куска фанеры и повторное ввинчивание.
Этот метод не требует дополнительных материалов, а резиновая шайба обеспечивает герметичность.

Герметик

Использование специальных кровельных герметиков, например, SOUDAL AQUAFIX.
Герметик обеспечивает быстрое схватывание, адгезию к металлу и водонепроницаемость.

Гидроизоляционная лента

Применение ленты герметика с металлической фольгой и клеевым слоем.
Лента проста в использовании и гарантирует герметичность при заклеивании поврежденного участка.

Болт, гайка, шайба

Использование болта, гайки, шайбы и резиновой прокладки.
Этот способ обеспечивает надежное соединение и долговременную герметичность отверстия.
Выбор метода зависит от характера повреждения, доступных материалов и предпочтений владельца.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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