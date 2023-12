Your browser does not support the audio element.

При устройстве кровли из металлочерепицы или профнастила неизбежно возникают ситуации, когда саморез попадает мимо обрешетки, оставляя нежелательные отверстия. Эксперты предлагают несколько эффективных способов решения этой проблемы, учитывая водонепроницаемость и эстетичность результата.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0