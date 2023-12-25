Эффективные методы ремонта отверстий в металлической кровле: от простых приемов до профессиональных материалов

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При устройстве кровли из металлочерепицы или профнастила неизбежно возникают ситуации, когда саморез попадает мимо обрешетки, оставляя нежелательные отверстия. Эксперты предлагают несколько эффективных способов решения этой проблемы, учитывая водонепроницаемость и эстетичность результата.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0

Заклепка вытяжная

Использование глухой вытяжной заклепки с широким бортиком.

Заклепка поддерживает водонепроницаемость, а ее вид практически незаметен при наличии резервной краски.

Кровельный саморез с куском фанеры

Извлечение самореза, подложка куска фанеры и повторное ввинчивание.

Этот метод не требует дополнительных материалов, а резиновая шайба обеспечивает герметичность.

Герметик

Использование специальных кровельных герметиков, например, SOUDAL AQUAFIX.

Герметик обеспечивает быстрое схватывание, адгезию к металлу и водонепроницаемость.

Гидроизоляционная лента

Применение ленты герметика с металлической фольгой и клеевым слоем.

Лента проста в использовании и гарантирует герметичность при заклеивании поврежденного участка.

Болт, гайка, шайба

Использование болта, гайки, шайбы и резиновой прокладки.

Этот способ обеспечивает надежное соединение и долговременную герметичность отверстия.

Выбор метода зависит от характера повреждения, доступных материалов и предпочтений владельца.