Ремонт ламинированного пола: эффективные способы устранения царапин и сколов

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ламинированные полы пользуются широкой популярностью благодаря своему внешнему виду, разнообразию текстур и простоте монтажа. Однако, несмотря на преимущества, ламинат подвержен повреждениям от механического воздействия. Статья предлагает решения для устранения царапин и сколов, подчеркивая простоту и доступность средств.

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Для маскировки царапин рекомендуется использовать специальные мелки для ремонта мебели или ретуширующие маркеры для деревянных поверхностей. Эти средства позволяют легко закрасить повреждения, придавая ламинату первоначальный вид.

Для устранения небольших сколов предлагаются самодельная замазка из гипса, опилок и воды, а также акриловый герметик. Оба метода эффективны и просты в использовании, обеспечивая надежное восстановление поверхности ламината.

В случае серьезных повреждений, таких как глубокие выбоины, рекомендуется использовать эпоксидную смолу. Этот метод обеспечивает максимальную адгезию к материалу и позволяет скрыть крупные дефекты. Подкрашивание смолы позволяет достичь идеального соответствия цвета ламината, обеспечивая качественный и невидимый ремонт.