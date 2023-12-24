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Ремонт ламинированного пола: эффективные способы устранения царапин и сколов

1:16
Недвижимость

Ламинированные полы пользуются широкой популярностью благодаря своему внешнему виду, разнообразию текстур и простоте монтажа. Однако, несмотря на преимущества, ламинат подвержен повреждениям от механического воздействия. Статья предлагает решения для устранения царапин и сколов, подчеркивая простоту и доступность средств.

Ремонт ламинированного пола: эффективные способы устранения царапин и сколов
Фото: openverse by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0

Для маскировки царапин рекомендуется использовать специальные мелки для ремонта мебели или ретуширующие маркеры для деревянных поверхностей. Эти средства позволяют легко закрасить повреждения, придавая ламинату первоначальный вид.

Для устранения небольших сколов предлагаются самодельная замазка из гипса, опилок и воды, а также акриловый герметик. Оба метода эффективны и просты в использовании, обеспечивая надежное восстановление поверхности ламината.

В случае серьезных повреждений, таких как глубокие выбоины, рекомендуется использовать эпоксидную смолу. Этот метод обеспечивает максимальную адгезию к материалу и позволяет скрыть крупные дефекты. Подкрашивание смолы позволяет достичь идеального соответствия цвета ламината, обеспечивая качественный и невидимый ремонт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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