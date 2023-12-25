Группа "Самолёт" будет строить жилье в Арктике

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Группа "Самолет" и Правительство Мурманской области заключили меморандум о намерениях на реализацию амбициозного инвестпроекта. Новый жилой комплекс в городе Кола обещает предоставить более 2000 жителям почти 90 тысяч квадратных метров современного жилья.

Фото: openverse by Len Radin is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Инвестиции в проект оцениваются в 9 миллиардов рублей. Подписание меморандума прошло на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Сотрудничество между "Самолет-Регионы" и правительством региона стартовало в сентябре 2023 года, с активной подготовкой проектов жилищного строительства в Мурманской агломерации.

Проект включает в себя несколько приоритетных участков, на которых ведется детальная проработка.