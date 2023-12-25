Группа "Самолет" и Правительство Мурманской области заключили меморандум о намерениях на реализацию амбициозного инвестпроекта. Новый жилой комплекс в городе Кола обещает предоставить более 2000 жителям почти 90 тысяч квадратных метров современного жилья.
Инвестиции в проект оцениваются в 9 миллиардов рублей. Подписание меморандума прошло на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Сотрудничество между "Самолет-Регионы" и правительством региона стартовало в сентябре 2023 года, с активной подготовкой проектов жилищного строительства в Мурманской агломерации.
Проект включает в себя несколько приоритетных участков, на которых ведется детальная проработка.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.